La più sensuale e giocosa tra le tendenze è quella delle trasparenze: tra layering, mix and match e sovrapposizioni

Non c’è dubbio che nel nostro guardaroba della primavera/estate 2023, tra le tendenze una su tutte dovrà prevalere ed è quella del see-through, in italiano guardare attraverso che declinato nel vocabolario della moda diventa trasparenza. Dalle collezioni di intimo, che dagli slip ai bra sono state le prime a lanciare la mania giocando tra sexytudine e comodità, all’abbigliamento quest’estate lasceremo poco spazio all’immaginazione, o quasi.

Perché sulla passerella della vita di tutti i giorni gli outfit trasparenti si possono indossare: si osa forse un po’ meno, ma sensualità e gioco sono protagonisti e aggiornano qualsiasi stile. E anche le passerelle e i brand lanciano qualche suggerimento per realizzare impeccabili mix and match tra tessuti e colori.

Tendenze primavera/estate 2023: sotto il vestito l’intimo, ma non solo

Le collezioni della primavera/estate 2023 non avevano lasciato alcun dubbio che l’effetto trasparenza sarebbe stato il più cool e gettonato della stagione estiva – e preparatevi che ci aspetta anche nel prossimo inverno -: Bottega, Veneta, Versace Jill Sander, Cavalli, Dolce e Gabbana, Andreadamo, nessuno è sfuggito al fascino di esaltare la silhouette in un gioco di vedo e non vedo.

– E se alcuni outfit restano da grande occasione o riservati alle pop star, riguardando le passerelle estive possiamo scorgere qualche idea per rendere l’effetto trasparenza assolutamente daily: chi proprio ha bisogno di familiarizzare con la tendenza può accostarsi scegliendo un capospalla o una mantella trasparente che avvolga l’outfit quasi fosse in una teca. Un escamotage che piace molto a Dolce e Gabbana.

– Bottega Veneta invece ci ricorda che ci sono tessuti trasparenti che per loro natura grazie ad un’accurata lavorazione nascondono ciò che è necessario, senza perdere l’effetto: è il caso della jumpsuit della maison, un modello a cui basta accostare un intimo a tono per credere che il gioco di trasparenza sia studiato nei punti giusti.

– Ci regala un’idea ultra comfort anche Miu Miu che ad un abito a mò di caftano trasparente abbina minigonna e top crop, strategica da indossare con maglie e vestiti trasparenti, così da non rinunciare all’effetto ma sentirsi completamente a proprio agio.

Trasparenti e strategici: I look inspo ready to wear delle celeb

Sì, è vero che le star possono permettersi di osare molto di più di noi ma è anche vero che in versione daily e street hanno la nostra stessa necessità: scegliere look see-through strategici. Per i look serali dell’estate, il look inspo arriva direttamente da Hailey Bieber che indossa una maglia trasparente a costine nera con un bikini gioiello. Un look essenziale ma ultra chic!

– Scegliere una maglia trasparente con texture fantasia o applicazioni come strass o fiori 3D è una scelta più che strategica, a cui Chiara Ferragni abbina un semplice reggiseno a triangolo effetto seta che dona glam al suo look grazie al tessuto luminoso e gioca di contrasti con la scacchiera riprodotta sulla maglia trasparente. E anche questa volta si conferma la regina delle soluzioni smart e glam!

– Il mini dress invece su cui possiamo senza alcun dubbio investire è quello doppio strato: sotto lo strato trasparente c’è infatti una specie di sottoveste che garantisce l’effetto con parsimonia. Uno di quei must have per realizzare key look versatili da indossare in più di un’occasione che hanno immediatamente conquistato Bella Hadid.

