Dopo la bag/busta della spesa in versione luxury, Bottega Veneta lancia un cono in pelle per mangiare le patatine fritte

Dal momento che Balenciaga e Demna Gvasalia hanno deposto il dress code della provocazione, sembra che a volersene fare nuovi testimoni, senza preavviso e in maniera graduale, di questo linguaggio che mescola luxury e quotidiano siano Bottega Veneta e il direttore creativo Matthieu Blazy. Qualche giorno fa vi avevamo parlato della nuova e sobria luxury bag di Bottega Veneta, così essenziale da aver ricordato a tutti una busta della spesa – data anche la nuance beige – e aver sconvolto molti per il prezzo. Adesso invece è molto probabile che gli sconvolti di ieri lo saranno ancora di più oggi, alla notizia che si potrà presto andare in giro ad acquistare patatine fritte e mangiarle in un pregiato cono di pelle.

Bottega Veneta: la nuova mini bag è un cono in pelle porta patatine

In molti naturalmente si chiedono dal momento del lancio se questa mini bag da portare esclusivamente a mano e a forma di cono sia davvero un porta patatine di lusso o se si tratti di una trovata ad hoc per lanciare un nuovo modello. In effetti a ben guardare è difficile immaginarne un utilizzo differente: si tratta infatti di un cono in pelle intrecciato, texture inconfondibile della maison che non presenta tracolle, cerniere o chiusure.

Il cono bag appartiene alla collezione d’anticipo della stagione invernale ed è stato avvistato durante una diretta social realizzata dal direttore creativo Blazy – ricordiamo che Bottega Veneta è uno dei pochissimi brand che non dispone di un account instagram ufficiale per scelta strategica -, quando durante la sfilata è apparso un modello che sorreggeva questa mini bag a forma di cono e dove all’interno vi erano proprio delle patatine fritte.

Dietro la creazione c’è l’intento, al di là della provocazione, di mostrare come un comune oggetto quotidiano possa trasformarsi in un accessorio esclusivo di lusso, accostando due mondi così agli antipodi: quello del take away del fast food e quello luxury della moda.

Quanto costa il cono bag di pelle e quando si potrà acquistare

Il cono di pelle intrecciata appartiene alla collezione invernale di cui Bottega Veneta ha rilasciato un’anteprima: attualmente infatti il modello non risulta reperibile né ordinabile sul sito della maison. Se sconvolge l’idea e ci si interroga su quale utilizzo possa essere questa pochette, oltre quello che portare un sacchetto di patatine, non si sa davvero nulla sul prezzo.

Possiamo però provare ad immaginare che quest’accessorio esclusivo, considerando che l’accessorio a forma di dinosauro e dal color barolo lanciato qualche tempo fa e che per ironia può essere accostato a questo nuovo accessorio di lusso, si aggirava sui 900 euro, non possiamo che stimare minimo una tale cifra per la pochette porta patatine. E non ci stupirebbe se anche questa simpatica manifattura diventasse sold out alla sua uscita, che al momento è tutta da scoprire.

