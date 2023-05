Al mare, in piscina, verso nuove mete: la collezione mare 2023 di Oltre è un’ode all’estate, pratica, elegante e raffinata

Una collezione sofisticata, armoniosa, dalle nuance basic, neutre e intense, a stretto dialogo con i colori della natura che ci incanterà anche quest’anno con i suoi paesaggi mozzafiato: la nuova linea beachwear di Oltre regala ad ogni donna una collezione estiva variegata che parli di sé e allo stesso tempo ci faccia sentire parte dei luoghi che visiteremo. Bikini, swimsuit, borse, caftani, non manca niente per mettere già in valigia quello che ci attende per vivere il nostro prossimo viaggio ed iniziare a cantare il nostro inno all’estate. Giulia Gaudino, fashion e beauty influencer, interpreta con naturalezza collezione esaltandone il connubio tra eleganza e praticità.

Oltre, la collezione beachwear 2023: bikini e swimsuit eleganti ed essenziali

L’essenzialità della collezione beachwear di Oltre si esprime dando massima attenzione alla scelta dei colori e all’appeal modellante che caratterizza la collezione. Blu elettrico e nero sono i due colori essenziali ed eleganti che esprimono l’anima glam ma anche quella naturale di una collezione che attinge ai colori della terra e del mare, arricchendosi di dettagli esotici.

Bikini con dettagli arricciati, swimsuit con inserti macramé e dallo scollo halter neri ma anche in fantasie vibranti animalier, che esaltano le forme del corpo e trasmettono una sensazione di leggerezza, comodità e rilassatezza, il mood perfetto per le vacanze che verranno. La campagna della linea, ambientata nella bellissima isola spagnola di Minorca celebra la libertà, la gioia e la spensieratezza, interpretate da Giulia Gaudino che energicamente racconta una collezione elegante dalla texture ricercata, ma desiderosa di sposarsi pienamente con lo spirito libero di ogni donna.

Così come vuole il trend della stagione estiva in arrivo i costumi della collezione non sono fatti per essere indossati solo al mare, ma anche per confezionare un look da sera o da giorno, perfetto per tutte quelle giornate dedicate alle escursioni che termineranno con un tuffo rinfrescante.

Parei, borse, caftani: abiti e accessori che arricchiscono la collezione

Al bikini, due pezzi o intero possiamo abbinare una serie di capi e accessori che esaltano o si abbinano alle nuance dei costumi: dai lunghi pareo dalle fantasie esotiche da annodare in vita, che possiamo indossare sia in versione lunga o corta, o magari trasformare in un vestito da spiaggia o in un top da sera, grazie all’ampiezza del tessuto. Disponibile in azzurro o nero.

Comodità, leggerezza, abiti che si indossano come fossero una seconda pelle: caftani, kimono, bluse e vestiti lunghi in nero, bianco e blu nascono per arricchire il nostro guardaroba da mare ma anche da sera, così da essere anche più facilmente trasportabili in valigia. Da lungo caftano al mini dress nero bicolor con dettagli in pizzo sangallo, ancora una volta conquista l’estrema eleganza di questa collezione che si rivela particolarmente versatile qualsiasi sia la nostra meta delle nostre vacanze al mare. E per completare il nostro look due accessori essenziali: i sandali in corda neri e una tote bag misto cotone con su ricamata la scritta Capri o Portofino. Pronte a viaggiare con questi raffinatissimi look?

