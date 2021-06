Se un volo sta per portarvi su una delle isole greche più frequentate dell’estate… beate voi! Sapete però come vestirvi? Ecco i consigli per una valigia per Mykonos perfetta!

Mykonos è l’isola greca del Mar Egeo famosa soprattutto per le feste che si tengono durante l’estate, quando nelle spiagge come Paradise e Super Paradise si diffonde musica proveniente da famosi DJ internazionali. Certo, l’estate del 2021 potrebbe essere ancora diversa dalle precedenti, considerata la pandemia e le regole dovute al Covid, ma questo non significa che il divertimento debba essere messo da parte, pur essendo necessaria più attenzione. Sono famosissimi i mulini a vento costruiti nel XVI secolo, meta di numerose instagrammate; ma se volete che le vostre foto siano perfette, avete già pensato a cosa indossare e a cosa mettere in valigia per Mykonos? Se non siete ancora sicure su cosa portarvi dietro, vi diamo qualche dritta per non rischiare!

Mykonos

Cosa mettere in valigia per Mykonos?

– Mykonos è una meta di divertimenti sfrenati ma non è come ad Ibiza. Quindi, come primo consiglio, evitate vestiti fluo da rave party e cercate di essere un po’ più classy.

– L’isola è interamente bianca e blu, a parte gli spettacolari colori dei suoi tramonti. Per questo motivo, cercate di indossare molti abiti bianchi, blu, bianchi e neri o a contrasto (tipo il rosso) senza esagerare. Cercate di non contaminare la palette di colori naturale dell’isola con i vostri colori pazzi…

– A Mykonos vanno molto di moda i costumi interi: classy, eleganti, bellissimi e trés chic!

– Sì a vestiti svolazzanti a righe blu e bianche e con delle grechine (vi ricordate quando le facevate da piccole sul quaderno? Ora potete finalmente indossarle!) o total white (è il meglio che possiate fare).

Mykonos, quali accessori in valigia?

– Ciabattine e sandali bassi: dovrete fare numerose salite, quindi i tacchi sono un po’ off limits. Ve li consigliamo solo per una cena romantica e solo se dovrete camminare poco. Per tutti i giorni, anche per la sera, optate invece per dei deliziosi sandali alla greca, per rendere onore al luogo.

– Borse di paglia: s’intonano perfettamente con la vita quotidiana dell’isola. Potete portarle in spiaggia (in versione maxi) e di sera, più piccole. Non dimenticatevi di un cappello di paglia per il giorno… o rischierete un’insolazione!