Nella summer wishlist del 2023 chi ha il seno grande potrà aggiungere bikini cool e che valorizzano con classe la scollatura

La necessità di intimo modellante si declina anche nelle collezioni bikini perché così come tutti i giorni, anche al mare desideriamo sentirci comode. Per chi ha il seno grande infatti è una sfida ogni anno andare a caccia del bikini perfetto che non solo sostenga ma sia anche modellante, confortevole e trendy. Nell’attesa quindi che l’estate arrivi, ecco che possiamo passare in rassegna le marche su cui possiamo fare affidamento ed iniziare inserire qualche modello nella wishlist dei costumi da bagno da avere assolutamente quest’anno. Pronte a sognare già di essere comodamente sdraiate in riva al mare?

Bikini per seno importante: i modelli 2023 di Lovable, Mango e Calzedonia

I modelli 2023 pensati per chi ha il seno grande sono stati inclusi nelle collezioni sia di marchi noti che altri che godono di una maggiore notorietà online. Partiamo quindi dai nomi storici che tutte conosciamo, così da scoprire che non dovremmo prolungare la nostra ricerca troppo lontano per trovare un bikini interno o due pezzi che faccia al caso nostro.

– Se oltre a sostenere è anche sostenibile, allora saremo più felici di stare comode ed aiutare anche il pianeta: è la scelta di Lovable che ha pensato a bikini due pezzi e bodysuit dalla texture fantasiosa e realizzati con il 77% di filato in nylon. Troviamo modelli a righe, floreali o geometrici, con taglie che vanno dalla 3c alla 6d, leggermente foderato con ferretto. Il prezzo parte dai 30 euro in su, con qualche promo speciale.

– Coppe morbide, modellante, un modello a balconcino confortevole essenziale e dai colori vitaminici, anche Calzedonia reinventa le sue coppe, pensate proprio per chi ha un seno importante: il plus dei modelli del brand è di essere mediamente coprente, così da valorizzare il décolléte. Comodo e pratico a prima vista, con taglie dalla 4 alla 7 non imbottito. Il prezzo parte dai 40 euro.

– Mango ha dedicato un’intera collezione solo alle tagli plus: modelli a triangolo annodati, swimsuit monospalla, texture a costine o floreali, asimmetrici e a vita alta che partono dalla XL. Una linea colorata che va dal nero al ciclamino, passando per l’arancio e i multicolor energici dell’estate. Il prezzo parte da 25 euro e il loro plus è la texture molto morbida.

Zaful, Cupshe, Skims: I costumi da bagno per chi il seno grande

Non solo bikini che puntano sul colore, ma ci sono alcuni marchi che dedicano maggior attenzione anche ad un design particolare: è il caso della linea di Zaful, dove troviamo modelli multicolor e sportivi con dettagli cut out o modelli anche top crop. I prezzi partono dai 25 euro con taglie che arrivano fino alla XXL.

– Per chi necessita di un sostegno completo che includa non solo il seno ma anche la pancia, gli swimsuit della Cupshe sono perfetti, con spalline regolabile e imbottitura rimovibile permettono un’ulteriore personalizzazione del modello. Le taglie vanno dalla L alla XL ed il prezzo parte da circa 30 euro.

– Naturalmente non potevano mancare i modelli Skims, gli unici ad avere un tessuto particolare perché levigante e compressivo, oltre che sostenibile perché realizzato in nylon riciclato e spandex. Modelli morbidi e confortevoli che sono garanzia della filosofia del marchio e con un prezzo che parte dai 104 euro arrivando fino alla taglia 4XL. Molto ampia la scelta dei modelli, dai metallizzati ai crop top, dal balconcino al triangolo.

