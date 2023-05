Non è una sfilata cruise ma una collezione che celebra l’amore per la moda e per l’estate, sotto il segno di Versace e le note fashion di Dua Lipa

Donatella Versace è sempre stata molto brava a tessere rapporti speciali e di complicità con le dive del pop: basti pensare a Madonna e non ultima Britney Spears, alla quale Donatella ha confezionato un abito bianco per le nozze pensato e cucito su di lei. E poi c’è Dua Lipa, con cui è nato un feeling così speciale da pensare di mettere insieme i propri gusti e le proprie visioni, perdersi nel prestigioso archivio Versace e dare vita ad una collezione che ci prepari all’estate. Ad essere andati in scena a Cannes, location e festival di cui Dua si conferma protagonista dopo l’uscita in pubblico con il nuovo boyfriend francese Romain Gavras, sono stati una selezione di vestiti e bikini che preannunciano il sapore dell’estate 2023 in casa Versace: ad alto tasso di glamour e dress code anni ’90.

La Vacanza, Versace e Dua Lipa scavano negli archivi della maison per la loro prima collezione insieme

Prima, perché non è sconsiderato pensare che potrebbe esserci un seguito. Si tratta infatti della primissima volta che Donatella fa entrare in casa sua una popstar nelle vesti di stilista: “Io amo la musica, lei ama la moda: siamo la coppia perfetta“, ha affermato la stilista per sintetizzare l’essenza di come sia nata La Vacanza, una collezione che ha il sapore di una cruise, dal momento che in genere questo è il mese delle collezioni vacanziere per le maison.

Non c’è dubbio che oltre ad essere co-creatrice, Dua Lipa sarà anche la perfetta testimonial della collezione alle porte dell’estate. Ad affermarlo è stata la stessa cantante, che con entusiasmo ha presentato questa esclusiva collab insieme a Donatella: “Scavando negli archivi abbiamo scoperto di essere stati attratti da molti degli stessi riferimenti, e per me è stato davvero stimolante e appagante. So già che passerò i miei giorni (e le mie notti!) in La Vacanza per tutta l’estate“. Il punto chiave di questa collezione infatti è proprio il costante richiamo all’archivio anni ’90 di Versace che ritroviamo nel design e nelle texture selezionate.

Dua Lipa x Versace: i pezzi e i riferimenti Atelier Versace della collezione

A spiccare sono non solo i chiari riferimenti ad Atelier Versace, dalle bralette alle fibbie dell’autunno/inverno ’92/93 al jersey ritorto e annodato della primavera/estate ’95, passando per la cucitura d’archivio Nastro Gianni che decora il busto degli abiti ispirati alla primavera/estate 2003, caratterizzati da tagli cut out. C’è anche il colore vivido, prorompente, dal gusto estivo, che caratterizza questi modelli, che esplode fino a diventare brillante, in effetto shine che caratterizza molti modelli.

E poi c’è l’esplosione della texture pois, arricchita da stampe Butterfly e Ladybugs, che confeziona camicette, gonne e foulard, che stuzzicano il sogno di essere sfoggiate in una vacanza in Costa Azzurra, dando una ventata di freschezza allo stile coastal grandmother che ha spopolato lo scorso anno. Tra revival e visioni contemporanee, una collezione molto Versace a cui Dua Lipa dona la giusta selezione di hit a farne colonna sonora.

Riproduzione riservata © 2023 - DG