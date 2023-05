Già sfoggiato da Chiara Ferragni, ambassador Calzedonia, il bikini gioiello sarà il must have dei look delle prossime serate estive

Da un po’ di anni il costume interno o swimsuit si è trasformato in un top da abbinare a jeans o minigonne per realizzare look estivi da sera e quest’anno il bikini non desidera essere da meno. Bodychain, applicazioni, perline, sembrano essere gli elementi essenziali e preziosi che quest’anno renderanno speciali i nostri bikini e darne la conferma definitiva è stata recentemente proprio Chiara Ferragni, che sfoggiando un modello Calzedonia ci ha mostrato come poter realizzare un look per le serate estive che verranno.

Bikini gioiello Calzedonia Limited Edition: il triangolo strass indossato da Chiara Ferragni

Un pantalone nero a vita alta ed elegante dal dettaglio sartoriale, una camicetta bianca sbottonata e poi un prezioso bikini gioiello a triangolo con strass: così Chiara Ferragni ha abbinato uno dei modelli proposti da Calzedonia nella sua capule limited collection che annualmente lancia poco prima dell’estate. I modelli proposti sono pensati per essere indossati non solo al mare ma anche per serate speciali.

L’imprenditrice ha scelto così di valorizzare in un accostamento chic ed elegante dal mood lounge il pezzo di sopra di un modello che si completa anche con uno slip impreziosito da body chain, perfetto da indossare anche con un pantalone a vita bassa per creare un meraviglioso effetto shine.

Il costume dal costo di 60 euro per il bikini e 40 per lo slip brasiliano attualmente risulta essere sold out online, ma in alcuni negozi c’è ancora possibilità che possiate trovare l’esclusivo modello sfoggiato da Chiara Ferragni. Ma in alternativa non c’è da preoccuparsi, perché possiamo ottenere un bikini da sera effetto wow puntando anche su altri modelli della collezione ancora disponibili.

Costume da bagno da sera: gli altri modelli della capsule collection di Calezedonia

I prezzi partono quasi sempre da 100 euro per un acquisto completo bikini + slip, ma possiamo anche scegliere di acquistare pezzi singoli. Per chi ama modelli sobri ma glam, è ancora di disponibile il modello black Taipei dal push up leggermente imbottito e impreziosito da un gioco di brillantini a frange su entrambi i pezzi. Disponibile anche in versione swimsuit.

– E a proposito di swimsuit, però dai dettagli voluminosi e appariscenti: il modello Singapore con un gioco di volant sulla scollatura è pensato per chi cerca un look da diva e che attiri subito l’attenzione, così come anche nella sua versione bikini in top monospalla. Modelli dall’effetto dancing, perfetto per un party estivo.

– Se però i dettagli gioiello restano il vostro sogno, sarà difficile non innamorarsi del modello Manila, un bikini rosa raffinato dal prezioso gioco di strass e perline tono su tono e dalla sgambatura anni ’80.

