La Sardegna è una delle isole più amate dagli italiani e non solo: sogniamo di esplorarla con un mix di abiti glam e wilde.

Ogni estate la Sardegna è sulla bocca di tutti, soprattutto dei Vip: a quanti che hanno già visitato la Sardegna non sarà capitato di vederne qualcuno muoversi con il proprio yatch, incrociarli in villaggi turistici o semplicemente nei locali e nelle discoteche più in vista. Un’isola quindi che si presenta come ricercata, desiderata e glamour.

Ma al di là di questo suo lato mondano, la Sardegna conquista per il suo mare limpido, per la sua sabbia fine, chiara e sottile da non fare invidia a nessuna location esotica, ma anche per i suoi paesaggi rocciosi da esplorare, scoprendo gli anfratti più nascosti dal quale ammirare viste favolose.

Vacanze in Sardegna, tra costumi e parei chic, abiti da sera e casual look da turista per caso

Il mare cristallino della Sardegna merita una valigia piena di bikini e swimsuit da abbinare a parei super chic, magari in crochet o lunghi caftani, privilegiando nuance azzurro cielo, blu, ma anche verde, corallo: insomma lasciamoci ispirare dai colori del mare per portare tanti outfit beachwear che si sposino amabilmente con i meravigliosi colori dell’isola. E se è necessario, dedichiamo una valigia esclusivamente ai look da mare.

– La Sardegna però ci riserva anche angoli più selvaggi, ed è proprio in questa occasione che i nostri outfit casual ma dal tocco wilde saranno gli alleati perfetti per esplorare siti culturali come quello dei Nuraghi: camicette da portare con l’ombelico scoperto abbinate ad un paio di shorts, oppure tute boho chic, se l’idea è di coccolarsi con un aperitivo a fine giornata dopo essersi perse nelle terre selvagge sarde.

La Sardegna merita di essere vissuta anche alla sera: potrà essere l’occasione per una serata divertente o un party in qualche famoso locale di zona, o una semplice passeggiata al chiaro di luna, una sosta serale in spiaggia, per la quale indossare un abito boho, lungo, elegante e bianco.

Bijoux, scarpe per ogni occasione e cappelli di paglia: gli accessori che non possono mancare

Possiamo completare il nostro wilde look puntando su qualche bijoux, naturalmente senza esagerare perché il bello dell’estate è quello sì di giocare con gli accessori e valorizzarsi, ma non perdere mai quella voglia di libertà e leggerezza. Spazio quindi a collane lunghe, anelli con pietre intarsiate e anche a gioielli d’acciaio geometrici dal sapore un po’ etnico. Saranno perfetti anche per smorzare e rendere più originale un look elegante serale.

Per ripararvi dal sole indispensabile un cappello di paglia, magari da decorare con un foulard colorato da avvolgere intorno alla falda, e riguardo le scarpe portate con voi in valigia una certa varietà: un paio di espadrilles comode e chic da avvolgere intorno alla caviglia, perfette per il vostro look da turista ma con stile, un paio di décolléte per quando vi regalerete una serata danzante, e ciabattine di gomma colorate e fantasia perfette per la spiaggia.