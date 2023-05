Nella scarpiera dei sogni della bella stagione in corso aggiungete almeno uno o due paia di Mary Jane, alternativa a slingback e décolléte

L’estate è senza dubbio la stagione dei sandali ma ci sono quelle scarpe che ci svoltano per comodità e praticità qualsivoglia look come le sneakers, a cui quest’anno vanno aggiunte le Mary Jane. Un modello che si rivela particolarmente versatile e che aggiunge un appeal elegante e chic ad uno stile più sportivo così come ad uno più casual. Inoltre in vista delle cerimonie che ci attendono, saranno un’alternativa perfetta a sandali o décolléte. Basterà semplicemente scegliere il modello giusto, perché quest’anno di varianti ce ne sono tantissime.

Mary Jane, primavera/estate 2023: come si abbinano le scarpette since 1902

Da bambine probabilmente le abbiamo indossate tantissime volte senza neppure rendercene conto: le mamme adoravano i modelli in vernice ed effetto pelle, tendenzialmente dalla punta arrotondata che ricordavano tantissimo quelli indossati dalle nostre nonne negli anni ’50 e ’60, che così le sceglievano per noi. Avremmo mai pensato che nel 2023 queste scarpe rivedute e corrette sarebbero state le più cool del momento?

I modelli di tendenza oggi sono più squadrati e audaci: possono essere super platform per slanciare la figura oppure basse con un tacco medio, ma a contraddistinguerle c’è sempre il cinturino, dettaglio vezzoso distintivo, che in alcuni casi si moltiplica. Il modello a più cinturini infatti è una delle novità più fresche di questa stagione, un rimando ai sandali alla schiava ma anche ad un paio di stivali. In primavera possiamo indossarle con un paio di collant fantasia per giocare con look romantici, in estate si indossano anche a piede nudo, meglio ancora se hanno un cinturino a strappo o ultra sportive come i modelli Skechers.

Dai look sporty chic a quelli casual ed eleganti: I look che possiamo realizzare

Acquistare quindi un paio di Mary Jane, anche più di uno, in questa primavera/estate 2023 si può rivelare un investimento prezioso che ci permetterà di personalizzare i nostri look, dai casual agli eleganti, puntando su una scarpa che gioca tra l’evergreen e un fresco design sperimentale che grazie a colori e forme reinventa un modello classico.

– Partendo dai modelli platform, dalla suola grunge o liscia, con uno solo o più cinturini, magari impreziosite anche con applicazioni, scopriamo come si abbineranno magnificamente ai mini slip dress che indosseremo anche in questa stagione così come agli short pants che definiscono i nostri look serali estivi.

– A lavoro? Certo che sì! Pantaloni palazzo in lino, tailleur leggeri anche con bermuda: possiamo puntare su modelli dal tacco medio in vernice, alti o bassi a seconda della giornata che ci attende. Se il tailleur prevede una gonna meglio in quel caso puntare su modelli classici e dal designa arrotondato, per un look bon tono e più armonioso. Super casual invece, i modelli bordò e rossi che piacciono tanto in questa stagione si sposano benissimo con un paio di jeans.

