Wanda Nara sui social è sempre più affascinante, come dimostra l’ultima foto pubblicata suo social, dove mostra il suo lato B.

Wanda Nara e Mauro Icardi stanno trascorrendo le festività natalizie in Argentina, dove insieme hanno ritrovato la loro serenità dopo un periodo burrascoso. Ma Wanda non manca mai di stupire i suoi follower, come ha fatto nelle scorse ore con una nuova immagine caliente.

Wanda ha pubblicato un’ultima foto su Instabram in cui mostra il suo lato B in giardino, con indosso un costume leopardato molto selvaggio. I follower sono ovviamente impazziti per la sua bellezza, riempiendo il post di commenti e di complimenti.

Wanda Nara vanta più di 10 milioni di follower su Instagram, tutti molto entusiasti di vedere la Nara ormai in pace con Mauro Icardi, con il quale a quanto pare si sta godendo le feste nella loro villa in Argentina.

