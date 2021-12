Britney Spears ha spiegato come la famiglia l’ha ferita in tutti questi anni, ma ora che è libera dalla tutela del padre è pronta a ricominciare.

Britney Spears si è aperta sui social con i suoi follower raccontando la sua esperienza in questi anni, che ha trascorso sotto la tutela del padre. La pop star ha confessato che la sua famiglia le ha fatto molto male, ma che ha superato tutto grazie alla sua fede in Dio.

In un post su Instagram dove ha dato sfogo a tutti i suoi pensieri, Britney Spears ha raccontato cos’è stato per lei vivere questi ultimi 13 anni sotto la tutela del padre, svelando che la sua famiglia l’ha fatta soffrire molto: “Quando ti svegli, PREGA. Quando la vita diventa complicata, PREGA. Se ti senti insicuro, PREGA. Quando sei felice, PREGA. Dio è sempre con noi. Certo, ho problemi…. Mica sono perfetta ma mi devo ricordare quotidianamente di guardare al cielo e di non essere sola. Tre anni fa ho smesso di credere in Dio!!!!! Da ogni punto di vista mi sentivo ferita senza una ragione in particolare e la mia famiglia mi faceva del male…. E mi ha provocato una specie di shock e il modo con cui l’ho affrontato è la finta negazione… era troppo da affrontare…Ho chiesto per 13 anni di esibirmi con brani nuovi e remixare quelli vecchi… ho avuto solo due mesi di pausa tra uno show e l’altro dei quattro anni a Las Vegas… e tutte le volte che l’ho chiesto mi è stato risposto “No”!!!!. Una congiura per il mio fallimento”

La cantante ha poi continuato: “A mia sorella è stata data la possibilità di remixare i miei brani, ma a me no. Al punto che ho perso tempo solo per mettermi in imbarazzo e umiliarmi, ma continua a sembrare assurdo che ancora oggi non mi esibisco con le mie canzoni… e questo è solo la punta dell’iceberg della situazione. La gente non sa quante cose orribili abbia subito… e quante ne abbia passate, per cui ho paura delle persone e dello showbusiness.”

Lo scorso novembre, un giudice ha deciso di porre fine alla tutela della Spears da parte del padre, che era in vigore da quasi 14 anni.

