Walter Zenga ha confermato via social il suo divorzio dalla terza moglie, Raluca Rebedea. C’è di mezzo un tradimento?

Walter Zenga ha utilizzato i suoi canali social per confermare una voce che circolava da giorni: lui e la moglie Raluca Rebedea stanno divorziando. L’allenatore si era lasciato andare a un lungo sfogo nel suo post, che però poche ore dopo è stato eliminato. Al suo interno Zenga confessava di non riconoscere più la moglie, e aveva scritto anche: “La libertà che le ho sempre dato si è in qualche modo rivolta contro di noi…” Che ci sia stato di mezzo un tradimento?

Walter Zenga: il divorzio dalla moglie

Da giorni circolavano voci riguardanti un presunto divorzio tra Walter Zenga e Raluca Rebedea (madre dei due figli più piccoli dell’allenatore, Samira e Walter Jr).

Walter Zenga

Zenga aveva scritto un lungo post via social confermando la notizia, ma poi poche ore dopo il messaggio sarebbe stato cancellato:

“Quello che è apparso negli ultimi giorni sui media, sul divorzio della famiglia Zenga, è vero! Non volevo che io e mia moglie arrivassimo a questo punto, ma la vita è piena di sorprese! (…) non riconosco più la donna che mi stava accanto per 14 anni di matrimonio! Mia moglie è radicalmente cambiata, ha deciso di prendere un’altra strada su cui andrà da sola d’ora in poi!”, si legge nel testo del messaggio riportato da Dagospia. L’allenatore ha anche confessato di aver già avanzato la richiesta di divorzio presso la Corte d’Appello di Dubai.

Il terzo matrimonio fallito

Per Zenga si tratta del terzo matrimonio naufragato: l’allenatore è stato sposato una prima volta con Elvira Carfagna (madre di suo figlio Jacopo) e a seguire con Roberta Termali (madre dei due figli Nicolò e Andrea). Lui e Raluca Rebedea erano sposati dal 2005, e i loro due figli sono nati rispettivamente nel 2009 e nel 2012.