La new entry di casa Ferragnez, Vittoria Lucia Ferragni, oggi festeggia 8 mesi ed è festa per mamma Chiara e papà Fedez. Ecco gli auguri dell’influencer più nota al mondo per la sua bimba.

In pieno stile Ferragnez, Vittoria Lucia Ferragni festeggia sorridente i suoi 8 mesi, con tutta la famiglia riunita. Chiara Ferragni ha subito pubblicato un post di auguri per la sua bimba, ultima arrivata in famiglia dopo il piccolo Leone.

Illuminate da un raggio di sole, Chiara Ferragni e Vittoria sono entrambe sorridenti nella stupenda foto postata dall’influencer, che mostra la sua bella bimba con un fantastico completino rosa firmato Chiara Ferragni Collection. Baby Vitto è seduta vicino a una torta che raffigura lei in miniatura insieme a un orsacchiotto, con tanti palloncini e un grande arcobaleno. Ecco mamma Chiara cosa ha scritto per la sua cucciola: “I più felici 8 mesi amore della mia vita. Siamo pazzi di te”

Come ogni mese, anche stavolta tutta la famiglia Ferragnez si è riunita per fare gli auguri alla piccola di casa, insieme per festeggiare anche questo traguardo. Una festicciola dovuta alla piccola Vittoria, che ha passato delle settimane difficili nello scorso mese, quando è stata ricoverata a causa del virus RSV, un virus respiratorio che ha colpito molti neonati.

