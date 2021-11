Il grande feeling a Ballando con le Stelle è palese, ma Andrea Iannone ha deciso di mettere in chiaro la sua relazione con la ballerina Lucrezia Lando. Ecco le sue parole.

Il pilota Andrea Iannone è uno dei protagonisti dell’edizione 2021 del programma di Milly Carlucci, Ballando Con le Stelle, dove fa coppia con la ballerina Lucrezia Lando. Tra i due c’è grande sintonia, tanto che molti hanno pensato ci fosse qualcosa di più.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Ma Iannone ha spiegato come stanno le cose, visti i gossip che stavano girando in queste settimane su un possibile flirt con Lucrezia Lando. Il campione ha parlato con Fanpage confermando che tra di loro non c’è assolutamente nulla: “Lucrezia è una professionista, una ragazza molto in gamba, il nostro è il rapporto di uno sportivo con il suo preparatore atletico. Stiamo facendo un bellissimo percorso, lei è brava e ha pazienza nel riuscire a farmi ballare e adesso vediamo da qui in avanti cosa accadrà”

Con molta discrezione e riservatezza, Andrea Iannone ha chiarito una volta per tutte il suo rapporto con Lucrezia, che a quanto pare è solo professionale. Nonostante molti pensano che le sue parole siano state dette solo per nascondere una simpatia, Andrea Iannone è fermo sulle sue dichiarazioni.

Il pilota non ha mai amato le luci della ribalta, nonostante le sue relazioni passato molto importanti come quella con Belen Rodriguez. Alla domanda sul suo possibile futuro in tv dopo Ballando con le Stelle, Iannone ha risposto: “Se tu mi avessi chiesto un po’ di tempo fa, andresti a fare un programma tv ti avrei detto assolutamente no, ma poi alla fine sono qui a fare Ballando con le stelle. Quindi, farò televisione? Non lo so, mai dire mai nella vita.”

Riproduzione riservata © 2021 - DG