Francesca Tocca ha risposto alle voci che la volevano incinta di Raimondo Todaro, suo collega ad Amici. Ecco cosa ha detto la ballerina.

Sappiamo che Raimondo Todaro ha fatto pace con la ex Francesca Tocca, ballerina di Amici, con la quale è tornato da pochissimo. In questi giorni, giravano voci di una possibile gravidanza di lei, ma la Tocca ha subito smentito tutto tramite Instagram.

La ballerina di Amici ha, infatti, risposto ai tanti articoli e post che parlavano di una gravidanza e della voglia dei due di allargare la famiglia. Francesca smentisce tutto, affermando di non essere in dolce attesa: “Ho letto articoli con dichiarazioni mai espresse riguardo la nostra vita privata, non sono in dolce attesa e al momento non lo stiamo cercando. Ci tenevo a smentire queste dichiarazioni perché è un argomento così delicato, speciale e bello che in futuro… Sarò io la prima ad essere felice di condividere la notizia con tutti voi”

Chiara e concisa, Francesca Tocca ha deciso di mettere a tacere le voci sui di lei e sul marito, Raimondo Todaro, con il quale condivide anche il posto di lavoro, ovvero gli studi di Amici di Maria de Filippi.

La storia d’amore tra i due ballerini

Dopo un periodo di lontananza, l’amore è tornato con forza tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. I due ballerini sono stati sposati dal 2014 fino a un anno e mezzo fa, dando alla luce anche una figlia, Jasmine nata nel 2013. Dopo un anno lontani, durante il quale lei ha avuto una relazione con l’ex ballerino di Amici Valentin, i due sono tornati insieme.

Il ritorno di fiamma tra Todaro e Franscesca è stato confermato anche in diretta tv: da un bacio scambiato tra Raimondo e la moglie proprio durante una puntata di Amici 21.

