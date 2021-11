La principessa Charlene di Monaco pare è quasi morta in Sud Africa, in seguito agli interventi subiti. Le novità sulla sua salute.

La principessa Charlene di Monaco, tornata poche settimane fa a Monaco dopo 8 mesi, è quasi morta in Sud Africa dopo aver subito diversi interventi chirurgici e aver perso una preoccupante quantità di peso. Questi nuovi aggiornamenti arrivano da Page Six, che avrebbe avuto la soffiata da fonti molto vicine alla famiglia reale di Monaco.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Gli amici della principessa pare siano preoccupati che la famiglia reale di Monaco abbia sottovalutato la gravità delle sue condizioni. Questo dopo che il principe Alberto ha rilasciato un’intervista la scorsa settimana, affermando che sua moglie era andata in riabilitazione al suo ritorno nel principato.

Secondo la fonte di Page Six, il principato sta minimizzando quello che è successo visto che Charlene è quasi morta: “Non è giusto che venga ritratta come se avesse qualche tipo di problema mentale o emotivo”

Le parole degli amici di Charlene

La fonte vicina a Charlene di Monaco ha parlato della grave infezione all’orecchio, al naso e alla gola, che ha provocato “gravi problemi al setto nasale e alla deglutizione derivanti da un precedente intervento chirurgico”.

“Non è stata in grado di mangiare cibo solido per oltre sei mesi a causa di tutti gli interventi chirurgici che ha subito. Ha potuto assumere liquidi solo attraverso una cannuccia, quindi ha perso quasi la metà del suo peso corporeo”.

Una situazione molto più grave di quella dichiarata dal principato che, a quanto sembra, sta cercando di nascondere la cosa per mantenere probabilmente un contegno pubblico.

Intanto, Charlene di Monaco non è stata presente né al suo decimo anniversario di matrimonio né alla Festa Nazionale del Principato. In quest’ultima occasione, invece, i due gemelli hanno mostrato un dolce messaggio per la loro madre, salutando i sudditi insieme al Principe Alberto.

Riproduzione riservata © 2021 - DG