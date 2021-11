Tra Romina Carrisi e Barbara D’Urso non scorre buon sangue, ecco quello che la giovane figlia di Al Bano e Romina ha dichiarato pubblicamente.

I figli di Al Bano Carrisi e Romina Power hanno più volte dimostrato di non amare i programmi di Barbara D’Urso, come conferma in queste ore anche l’intervento di Romina Carrisi, l’ultima dei tre figli della coppia.

Ospite nel salotto di Oggi è un altro giorno, programma pomeridiano condotto da Serena Bortone, Romina Carrisi racconta il suo rapporto con la tv e in particolare con i reality show. La ragazza, senza peli sulla lingua, rivela i programmi televisivi che proprio non le vanno a genio, tra cui pare ci siano anche quelli di Barbara D’Urso.

“A me piacerebbe continuare a fare sia cinema sia televisione, purtroppo però non dipende solo da me, ma anche da chi deve prendere le decisioni dall’alto. Ovviamente valuto tutte quelle offerte che reputo consone alla mia persona. Non andrei mai in dei contenitori che non mi appartengono e che non fanno emergere le parti migliori di me. Insomma dalla d’Urso non ci andrei mai!“

Una frecciatina piccata e molto esplicita nei confronti della Regina di Canale 5, che a quanto pare non è simpatica neanche a sua sorella Cristel, che poco tempo fa ha detto la sua su Barbara D’Urso.

Chi segue il mondo dell’intrattenimento italiano sa bene, infatti, che la mamma Romina Power non ama per niente andare a Pomeriggio Cinque o Domenica Cinque, ma preferisce di più essere intervistata da Mara Venier, con la quale ha un ottimo rapporto. Invece, l’altro lato della famiglia di Al Bano, ovvero quello di Loredana Lecciso , frequenta spesso il salotto di Barbarella.

