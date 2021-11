Dopo essere stata “sbugiardata” da Dagospia che ha pubblicato le foto dei provini dell’influencer al GF, Chiara Nasti si scaglia contro il reality.

Nelle ultime ore, Chiara Nasti ha definito “sfigati” i partecipanti al GF Vip e come reazione Dagospia ha pubblicato delle vecchie foto dell’influencer. Gli scatti dimostrano che l’influncer ha partecipato ai casting del reality. Proprio per queste insinuazione, Chiara è sbottata sui social.

Le dichiarazioni di Chiara Nasti sul GF ViP

“Tirare fuori cose passate per denigrare (non avevo neanche i tattoo, spacciandola per una cosa recente) non è da vigliacchi e bugiardi… di più. Io non sono la stessa di due tre anni fa. Come il resto di voi. La mia parola vale davvero così tanto? Oh, vi ringrazio. Il mio parere in merito non cambia però. Tra sfig*ti comunque vi capite.

La sfig*ta sono io che non accetta di partecipare a questi teatrini di tre centesimi. Oppure voi (non voi persone ovviamente) che mi continuate a pregare, a distanza di anni, di prenderne parte? Le mie priorità e ambizioni sono davvero lontane da questo tipo di roba.” Con queste parole Chiara Nasti sostiene sui social che sia il GF ha continuare a volerla in trasmissione, mentre lei si rifiuta tutte le volte. Sarà vero?

