Arisa fa una rivelazione molto particolare, la sua sensualità è esplosa anche sui social e questo ha cambiato profondamente la cantante che è molto più consapevole del suo corpo.

Secondo Dagospia, Arisa potrebbe essere interessata a partecipare a film erotici. In questo ultimo periodo, con la partecipazione a Ballando con le stelle, la cantante ha riscoperto la sua femminilità e sensualità. Più consapevole delle sue curve sinuose, l’ex coach di Amici si sta spesso mostrando senza veli sui social rivelando una parte diversa di sé.

Arisa e la rivelazione shock

Dalle parole riportate da Dagospia, Arisa dichiara: “SE OGGI MI CHIEDESSERO DI FARE UN FILM EROTICO, AVREI LA TENTAZIONE DI DIRE DI SÌ…” – DA QUANDO HA SCOPERTO IL SUO LATO HOT, ARISA NON SE LA TIENE PIU’: “PER ANNI MI SONO VERGOGNATA DELLA MIA PROCACITÀ. CERCAVO DI MASCHERARLA. ORA PENSO CHE, A TRENTANOVE ANNI, HO ANCORA POCHI ANNI PER DIMOSTRARE CHE POSSO ESSERE ATTRAENTE. QUANDO HO POCO DA FARE CADO IN DEPRESSIONE, INGRASSO, MI TAGLIO I CAPELLI, INSOMMA SENTO IL BISOGNO DI EMOZIONI, DI SENTIRMI VIVA…“

Queste le parole della cantante che attualmente sta vivendo la sua esperienza a Ballando con le stelle. Nell’ultima esibizione lei e il suo coach si sono lasciati andare in un bacio appassionato sul palco. Che sia amore? Come si dice, se son rose fioriranno.

