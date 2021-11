L’attrice brasiliana Linda Batista è stata picchiata sul volto da una donna, presumibilmente per aver preso le difese di un ragazzo gay.

La notizia sta facendo il giro del web e il video dell’aggressione è virale. Linda Batista che è stata compagna per diverso di Rossano Rubicondi, è stata aggredita e picchiata a sangue a Dubai. Secondo quanto ricostruito da Fan Page, l’attrice brasiliana ha difeso un ragazzo gay che stava per essere aggredito da una ragazza ma la faccenda è sfuggita di mano.

Linda Batista picchiata per aver difeso un ragazzo gay? Le indiscrezioni

“Linda avrebbe visto una donna, presumibilmente intenta a infastidire un ragazzo gay con atteggiamenti di bullismo”, queste le parole riportate da Fan Page. Linda Batista, ex di Rossano Rubicondi, ha cercato di difendere un ragazzo omosessuale dall’aggressione di una donna. La faccenda è finita con la modella brasiliana picchiata e il video virale la mostra con un fazzoletto davanti alla faccia pieno di sangue. Sembra che l’attrice sia corsa subito all’ospedale ma non ha fatto ancora dichiarazioni ufficiali, per cui non sono ancora chiare le motivazioni. Ciò che è accaduto alla 39enne è davvero sconvolgente e il video lo è ancora di più, ci saranno altri motivi dietro? Nelle prossime ore potremmo saperne di più.

