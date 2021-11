Alex Belli fa una proposta a Soleil Sorge molto particolare, i due sono sempre più vicino e l’attore sembra molto preso dell’influencer italo-americana.

Alex Belli e Soleil Sorge sembrano sempre più vicini e tra scherzi, risate, bagni in piscina la situazione si fa sempre più compromettente. L’attore ha fatti all’influencer una proposta molto particolare che potrebbe fare infuriare Delia Duran. Cosa si sono detti i due?

La proposta di Alex Belli a Soleil Sorge

Come riportato da Blogtivvu, Alex Belli si è rivolto a Soleil Sorge e le ha proposto: “Voglio andare nella Love Boat con te. Ti immagini che bello? Cazz*, gli unici che si meritano la Love Boat siamo noi! Le abbiamo vissute tutte… anche le crisi! Studi, tempeste… non pensi che ce la meritiamo?“.

La risposta della Stasi non si è fatta attendere che ironizza: “Sarebbe fig*! Almeno è una storia vera… ormai dura da ben due mesi, siamo più ufficiali di qualsiasi altra coppia nata e morta in questa Casa. Non ci siamo mai lasciati… anche la crisi, poi ci siamo rimessi insieme! Abbiamo vissuti confronti… tipo Beautiful, come Ridge mentre è sposato e c’è la tipa…” Sicuramente la risposta è una presa in giro ma i due sembrano comunque troppo complici per essere dei semplici amici e il caso continua. Ci sarà un nuovo intervento di Delia al GF?

