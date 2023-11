Ospiti al salotto tv di Verissimo, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno svelato di essere in attesa di due bambine.

Dopo un grande amore sbocciato ad Amici, Veronica Peparini e Andreas Muller diventeranno presto genitori. I due (52 anni lei e 27 lui) hanno annunciato a Verissimo di aspettare due gemelle: “Non ce l’aspettavamo. Quando, durante la visita, la dottoressa ci ha detto che erano due ci è preso un colpo. Sono gemelli. Ho 52 anni, è un dono”, ha spiegato Veronica Peparini.

Veronica Peparini è in dolce attesa

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno svelato, più felici che mai, che presto saranno genitori di due gemelline. A Verissimo i due hanno annunciato che la notizia sarebbe stata accolta con enorme gioia in famiglia e hanno rivelato anche di aver preso in considerazioni i nomi “Vittoria e Alice” per le due neonate.

“Anche se ho 27 anni sono contentissimo di stare con una donna di 52 anni e di fare questa cosa con lei. Non di diventare padre, ma di diventare papà di due bambine ma con lei”, ha dichiarato Andreas Muller, che oggi sembra essere più felice che mai accanto a Veronica. L’annuncio della gravidanza ha colto di sorpresa i numerosi fan della coppia e in queste ore in tantissimi hanno fatto ai due i loro auguri via social. I due sono legati dal 2018 e Veronica ha avuto i suoi primi due figli insieme all’ex marito Fabrizio Prolli.