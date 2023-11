Il primo weekend di Novembre è stato ricco di sorprese per i personaggi del mondo vip. Scopriamo di quali si tratta.

Belen Rodriguez è finita al centro del gossip a causa della sua presunta gravidanza, mentre Dayane Mello – ospite a Verissimo – ha svelato per la prima volta quale sarebbe stato il dramma più doloroso della sua vita. Scopriamo i retroscena dietro questi e gli altri gossip del weekend.

Belen Rodriguez è incinta?

Belen Rodriguez è in attesa del suo terzo figlio? L’indiscrezione è diventata in poche ore virale in rete ma a seguire la stessa showgirl l’ha smentita rispondendo alle domande dei fan. “Non sono incinta, sono solo serena”, ha scritto tra i commenti a un suo post.

Belen Rodriguez

Michelle Hunziker: la prima foto con il nuovo amore

Michelle Hunziker a quanto pare ha ritrovato la serenità in amore e, nelle ultime ore, ha postato sui social la prima foto in cui è ritratta in compagnia di Alessandro Carollo.

Il lutto

Il 4 novembre si è spenta la celebre produttrice Marina Cicogna, che da due anni lottava contro un tumore. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso il loro dolore per la sua scomparsa.

Marina Cicogna

Fedez conduttore tv?

Secondo indiscrezioni, Fedez sarebbe stato preso in considerazione come conduttore de Il Milionario, lo storico show che è stato condotto da Gerry Scotti. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?

Fedez

Il dramma di Dayane Mello

In occasione dell’uscita del suo primo libro, Dayane Mello è stata ospite a Verissimo e ha confessato i retroscena relativi alle violenze da lei subite da adolescente, che l’avrebbero indotta a tentare il suicidio.