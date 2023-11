Esce allo scoperto col presunto nuovo fidanzato Michelle Hunziker che su Instagram ha condiviso una foto con Alessandro Carollo.

Dopo alcune paparazzate ufficiose, ecco che Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono mostrati, per la prima volta, insieme. I due, infatti, sono andati in Svizzera, probabilmente per un weekend d’amore, e sui social hanno scelto di non nascondersi più con tanto di foto insieme, seppur senza particolari riferimenti alla loro presunta relazione.

Michelle Hunziker, la foto con Alessandro Carollo

Michelle Hunziker

Al netto del silenzio sulla presunta relazione, questa volta la bella Michelle Hunziker si è decisamente sbilanciata su Alessandro Carollo. I due sembrano intenzionati a non nascondere più la loro storia. Infatti, come detto, la coppia è andata in Svizzera, a Lugiano, dove si è immortalata anche in una foto.

A condividerla è stata proprio la showgirl, probabilmente dopo un giro in moto, una passione che la accomuna al presunto nuovo fidanzato con cui avrebbe, secondo i rumors, una storia da circa un annetto.

La conduttrice ha fatto vedere diversi scatti del weekend svizzero e tra questi, appunto, anche uno in dolce compagnia. Lato Carollo, invece, tante foto ma nessuna “di coppia”.

Ad ogni modo l’intenzione dei due pare evidente: piano piano scoprirsi e far uscire a tutti gli effetti la loro storia d’amore.

I primi avvistamenti tra loro, lo ricordiamo, risalgono alla fine della scorsa estate. Successivamente ci sono state uscite in kodo in Abruzzo e poi anche la visione di uno spettacolo di Zalone al Forum di Assago. In quell’occasione, infatti, i due vennero pizzicati da Chi.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha condiviso la storia Instagram della showgirl: