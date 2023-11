Potrebbe esserci un futuro da conduttore per Fedez che sarebbe accostato alla guida de Il Milionario su La7. Cosa sappiamo.

Musica, social e il suo podcast ‘Muschio Selvaggio’. Ma ora, dopo la recente ospitata in tv a ‘Che Tempo Che Fa’, Fedez potrebbe prendere un “posto fisso” sul piccolo schermo. Non solo come giudice di X Factor. In quale occasione? Il nome del rapper è accostato alla conduzione de ‘Il Milionario’ su La7, un format storico che, in passato, aveva visto Gerry Scotti protagonista su Canale 5.

Fedez alla conduzione de Il Milionario?

Fedez

Verrebbe da dire Fedez come Gerry Scotti. Specie se le indiscrezioni circolate nelle ultime ore e riportate da Libero si rivelassero essere vere. Secondo il quotidiano, infatti, il rapper sarebbe stato scelto per condurre il famoso programma ‘Il Milionario’ su La7.

A quanto pare, il programma dovrebbe andare in onda dal lunedì al venerdì dalle 18.45 alle 20, proprio prima dell’inizio del TgLa7. Secondo il quotidiano, l’obiettivo di Urbano Cairo è quello di arruolare Federico “nella trincea quotidiana del preserale de La7”, con lo storico programma che per anni è stato magistralmente guidata da Gerry Scotti su Mediaset, tra il 2000 e il 2011 nel preserale e successivamente, tra il 2018 e il 2020, con degli speciali di prima serata.

Al momento, va detto, non ci sono state conferme o smentite. Per Federico sarebbe senza dubbio una sfida inedita ma che potrebbe riservare grandi sorprese in termini di seguito dato che il cantante porterebbe moltissime persone a guardare il programma. Sul piccolo schermo, il rapper si era già mostrato abbastanza a proprio agio nel ruolo di giudice di X Factor e su Lol ma anche a Celebrity Hunted. Staremo a vedere quindi se avrà anche questa opportunità.

Di seguito, invece, un recente post Instagram con l’ospitata del rapper a Che Tempo Che Fa: