A Viva Rai2, Amadeus ha svelato chi sarà il co-conduttore e super ospite della nuova edizione del Festival di Sanremo.

Amadeus è intervenuto in collegamento con Viva Rai2 e per la prima volta ha svelato che l’ex vincitore della kermesse Marco Mengoni sarà co-conduttore di Sanremo 2024. “Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione del festival, sarà il superospite musicale della prima puntata, ma c’è molto di più: sarà anche il co-conduttore del festival 2024”, ha dichiarato.

Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più in merito alla questione e si chiedono quali altre sorprese riserverà la nuova edizione del Festival. Dopo l’annuncio di Amadeus, Mengoni ha pubblicato un post in cui ha scritto: “Grazie ama per l’invito, ci vediamo in riviera”.

Amadeus: il ruolo di Mengoni a Sanremo 2024

Per la grande gioia dei fan, Marco Mengoni avrà un ruolo a dir poco speciale durante il Festival di Sanremo 2024, di cui sarà super ospite e anche co-conduttore. Al momento è il primo nome famoso fatto dal direttore artistico Amadeus, e non è ancora dato sapere quali altri volti del mondo dello spettacolo e della musica prenderanno parte alla kermesse.

Amadeus è il direttore artistico di Sanremo dal 2020 e quella del 2024 sarà probabilmente l’ultima edizione dello show da lui condotta. In tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più e si chiedono quali saranno gli ospiti e i concorrenti in gara a Sanremo 2024. Al momento sulla questione vige il massimo riserbo e, per conoscere ulteriori particolari, non resta che attendere.