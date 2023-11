Attraverso una serie di foto, Chiara Ferragni ha fatto vedere alcuni scatti di quando, a 16 anni, faceva la modella. Ecco come era.

Sempre molto attiva sui social, Chiara Ferragni ha avuto un momento amarcord nel quale ha voluto rendere partecipi anche i suoi tantissimi seguaci su Instagram. La moglie di Fedez, infatti, ha condiviso alcune foto e anche un breve video nel quale ha mostrato le immagini di quando, a 16-17anni, faceva la modella.

Chiara Ferragni, le foto a 16: l’album sui social

Chiara Ferragni

“Ragazzi, ho trovato il book di quando avevo 16-17 anni e facevo la modella”, ha raccontato con grande entusiasmo la Ferragni rivolgendosi ai suoi fan su Instagram. Poi, aprendo l’album ha aggiunto: “In quegli anni facevo la modella e questa era l’agenzia ‘Beatrice’ che era molto famosa”.

Successivamente ha spiegato mostrando anche lo scatto che la vedeva protagonista e che riportava altezza e le misure di seno, vita e fianchi e che serviva come presentazione:”«Questo era il composit che si presentava alle agenzie… super iconico. Qui ci sono varie foto in cui avevo 16 anni e questo, con l’abito da sposa, è stato uno dei primi servizi che ho fatto. Guardate che faccino baby che avevo”.

Oltre al filmato, come detto, l’imprenditrice digitale ha fatto vedere diverse foto che hanno suscitato molti commenti, quasi tutti positivi e di elogio. “Eri e sei bellissima”, “Chiara, iconica all’epoca e splendida anche oggi”, “La bellezza senza ritocchi, brava”, “Sembri ancora così, come una 16enne”, hanno scritto alcuni utenti complimentandosi, appunto, con la donna. Insomma, anche in questo caso la Ferragni ha fatto centro con la sua semplicità.

Di seguito anche il post Instagram dell’imprenditrice digitale con le foto in questione di quando era più giovane e le reazioni dei fan che sono rimasti piacevolmente colpiti dagli scatti del passato: