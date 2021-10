Ospite della Toffanin, l’ attuale professore di Amici parla della sua nuova esperienza nel reality, non mancando di citare Francesca Tocca.

Tra gli ospiti speciali di oggi a Verissimo, ritroviamo il professore di Amici Raimondo Todaro: intervistato da Silvia Toffanin, il ballerino ha parlato di molteplici argomenti, dalla sua nuova esperienza nella scuola, al rapporto con la famiglia e… la vita privata!

Inizialmente, il ballerino parla di quanto sia stato ben accolto nella scuola di Amici, riservando parole di stima per la severissima Alessandra Celentano, con cui, nonostante i battibecchi continui, in fondo, è nato un gran bene. L’uomo inoltre parla della passione che sta impiegando per formare i nuovi allievi di quest’edizione.

Si passa poi in rassegna l’argomento famiglia: Todaro parla della grande riconoscenza nei confronti dei genitori e del gran bene nei confronti del fratello Salvatore, anche lui ballerino e con cui condividono una scuola. Dopodiché si passa alla piccola Jasmine, figlia del ballerino con la collega Francesca Tocca: un rapporto dal valore inestimabile, nella speranza che possa seguire le orme del papà ( evitando il più possibile i passi a due!!!) nel totale rispetto delle sue decisioni.

A chiusura dell’intervista, arriva la fatidica domanda, quella che i fan più appassionati aspettavano: ma con Francesca Tocca? La risposta di Todaro stupisce: “Vediamo domani cosa succede e poi, che devo dirti? Da che mondo e mondo decide sempre la donna, quindi lo stai chiedendo alla persona sbagliata!”. Pare proprio che, nonostante i trascorsi, la decisione sia tutta nelle mani della Tocca! Staremo a vedere i prossimi eventuali sviluppi.

Cosa pensate che accadrà?