Iconize torna a parlare della finta aggressione omofoba a suo danno e accusa Soleil Sorge di coinvolgimento, pubblicando suoi vocali e chat.

Non risale a troppo tempo fa il polverone sollevatosi da Barbara D’Urso per via di una finta aggressione omofoba inscenata dall’ influencer Iconize a suo danno: il ragazzo aveva mentito a tutta Italia, non solo inventando un evento che non era mai accaduto ma anche in merito all’occhio nero, provocatosi con dei surgelati. A rivelare la verità fu proprio un’attuale e discussa concorrente del Grande Fratello Vip: parliamo di Soleil Sorge, la quale non fu esente da numerose critiche per aver “tradito” uno che, al tempo, era uno dei suoi più cari amici.

Dato che stava già girando sul web la notizia di un probabile coinvolgimento della gieffina nell’orchestrazione dell’aggressione, proprio Iconize, dopo tanto tempo, ci ha tenuto a dire la sua e a far chiarezza: il ragazzo ha riprodotto un audio della Sorge nelle sue IG Stories che dimostrerebbe il suo coinvolgimento nella faccenda. Occhionotizie ne riporta il contenuto: “Se dobbiamo parlare della recitazione eri troppo, non dico sgamabile, anzi in tutto quello che hai detto assolutamente no. Proprio come presenza televisiva, non guardavi la telecamera, eri tutto un po’ giù, dovevi essere più presente”. E ancora: “Eri un po’ moscio, però poteva starci nella situazione che eri triste. E guardavi costantemente Giorgio, ogni due parole che dicevi guardavi Giorgio: quello lo correggerei se fossi in te. Devi pensare al linguaggio fisico”.

Pare che la Sorge facesse riferimento proprio alle ospitate di Iconize dalla D’Urso nel periodo in cui si parlava proprio di quella faccenda e alla domanda dei fan del perchè abbia parlato soltanto ora, ammette che era troppo stremato per farlo prima, ma ritenendo che Soleil non si fosse comportata bene nei suoi riguardi, ha deciso di “ripagarla con la stessa moneta“

Che ne pensate? Cosa succederà adesso?