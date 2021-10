Il calciatore pubblica nelle IG Stories uno scatto hot con la moglie e una frecciatina ma poco dopo rimuove tutto. Vi riveliamo il contenuto.

Non sembra avere fine la storia infinita tra Mauro Icardi e Wanda Nara: la coppia sta vivendo un periodo molto complesso per via di un tradimento del calciatore ai danni della moglie, la quale ha preso molto male la notizia e ha dato via ad una serie di dinamiche social che tengono i fans perennemente sulle spine.

Nelle ultime ore, però, è successo qualcosa che pare abbia cambiato un po’ le carte in tavola: in primo luogo, nella notte, il calciatore ha postato una IG Stories che lo ritrae proprio insieme a Wanda, in un momento estremamente intimo sotto le coperte. Lo scatto è risultato estremamente esplicito e discutibile agli occhi degli utenti social, tant’è che, poco dopo, è stato prontamente rimosso dal calciatore, ma ormai, era giù troppo tardi.

In molti hanno dedotto che la foto nascesse per lo più come frecciatina alla Nara, in quanto era accompagnata ad una didascalia che, tradotta, recita così: “Quando sei in modo single su Instagram ma di notte vieni a chiedere perdono! Dove siamo Wanda Icardi? Non mi è chiaro“. Sicuramente il calciatore, parlando di “mood single” fa riferimento allo scatto di Wanda (a sua volta rimosso dall’influencer e di cui vi parliamo qui) in cui appariva senza veli sotto la doccia.

Un concerto a suon di botta e risposta dunque quello trai due ragazzi. Nelle ultime ore, però, qualcos’altro è cambiato: se ci eravamo accorti in un primo momento che Icardi seguisse solo Wanda, adesso ha tolto il segui anche a lei, rimanendo a “quota 0” persone seguite.

Quale sarà la prossima mossa social? Che ne pensate di questa storia?