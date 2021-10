L’imprenditrice americana festeggia il suo compleanno circondata dall’affetto dei suoi accaniti sostenitori.

Giornata speciale ieri per la modella statunitense Kim Kardashian. Abbiamo visto sul suo profilo Instagram che ieri sera la celebrity è andata a festeggiare fuori con amici e parenti indossando un outfit all’avanguardia: tuta nera di velluto e una esplosiva pelliccia (speriamo sintetica) glitterata. In didascalia scrive: “Grazie per l’amore che mi avete dimostrato per il compleanno! Vi amo tantissimo ragazzi!“. Ma a cosa si riferisce l’imprenditrice, oltre che agli auguri?

Ci risponde Novella 2000 su Instagram, che riposta un video pubblicato dalla stessa Kim Kardashian: nel video vediamo la modella inquadrare migliaia e migliaia di fiori che le sono stati regalati da parenti, amici e fans. I bouquet elegantissimi raccolgono praticamente tutti i colori dell’arcobaleno e sono accompagnati da lunghe e speciali dediche. Ecco come l’esplosiva Kim Kardashian commenta mentre ci mostra i fiori: “Ei ragazzi, sono così riconoscente versi tutti coloro che mi hanno mandato i fiori. Oh mio Dio sono bellissimi! Questa serà anche i miei figli si divertiranno a guardarli. Chissà quanto tempo impiegherò per leggere tutti i biglietti!“. Un gesto che ha sicuramente colpito e commosso la donna.

Ecco il video dei fiori

Mentre qui potete sbirciare il suo outfit della festa