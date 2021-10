L’attore turco, per la gioia delle fans, si riprende mentre si allena e mette in mostra il suo fisico scultoreo.

Ormai non esiste donna sulla faccia della Terra che non sia innamorata di Can Yaman. L’attore turco, conscio del suo successo soprattutto tra le italiane, getta altra brace sul fuoco e pubblica su Instagram un video che sicuramente permetterà alle sue fans di lavorare con la fantasia: in pausa dalle riprese di Viola di Mare, decide di indossare solo dei pantaloncini sportivi ed allenarsi duramente davanti la videocamera.

Oltre ai pantaloni, è impossibile non notare i suoi capelli ricci e ribelli, lo sguardo concentrato e il sudore sulla sua pelle, mentre è intento ad allenare i bicipiti con un bilanciere. Per dare un tocco accattivante in più alla situazione, mette come sottofondo una canzone reggae latino-americana.

Commenta ironicamente in didascalia: “Il peso dello studio!“. Sarà tornato a studiare il copione dopo l’allenamento? In ogni caso, inutile dire quanti siano i likes e i commenti di apprezzamento per la star di Bitter Sweet, che a quanto pare ci tiene moltissimo a tenersi in forma. Chissà chi sarà la prossima a conquistare il suo cuore e i suoi pettorali?

Qui potete guardare il video su Instagram: