L’affascinante Chuck Bass di Gossip Girl pubblica un selfie che fa girare la testa a tutte le followers su Instagram.

Continuiamo con i travestimenti di Halloween dei vips. Mentre poco fa abbiamo visto il costume di Hailey Bieber, quello di Ed Westwick è senza dubbio più originale, perché… semplicemente non c’è. L’ex star dell’ardita serie televisiva Gossip Girl ha infatti pubblicato un selfie su Instagram che lascia tutti di stucco.

L’attore è in piedi, davanti allo specchio del bagno e l’unica cosa che indossa è il bicchiere di un frullato che tiene in mano. Vediamo il suo fisico scolpito dai fianchi in su e la sua finta ma affascinante espressione di sorpresa. Ecco come commenta la foto: “Beh questo è quello che Halloween ha deciso“.

Sicuramente il (non) costume viene apprezzato dalle sue fans che lo riempiono di complimenti sotto il post: “Qui c’è aria di Chuck Bass” oppure “Il prezzo, per favore?“. Non passano inosservati nemmeno i likes, che in un solo giorno sono già arrivati quasi al milione. Che dire, sicuramente Blair Waldorf sceglierebbe nuovamente il suo Chuck vedendolo così. Chi potrebbe resistergli?

Qui potete vedere lo scatto di Ed Westwick su Instagram. Donne, attente a non perdere i sensi!