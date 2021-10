La donna, nota per alcune affermazioni “no vax”, pubblica un video dove viene cacciata dal treno su cui viaggiava per il Green Pass scaduto.

Avevamo già sentito parlare di Daniela Martani prima, non solo per la sua esperienza al Grande fratello Vip: la donna, infatti, era già finita al centro di alcune polemiche sul web per via di alcune affermazioni di natura “no vax”, per di più in piena campagna vaccini.

La Martani, nelle ultime ore, è tornata a far parlare di sè e, anche stavolta, c’è di mezzo il tema “vaccino”: la donna, infatti, è stata fatta scendere dal treno Frecciarossa Milano-Roma su cui stava viaggiando in quanto le era “scaduto il Green Pass da quattro ore“. Daniela ha pubblicato un video sui social in cui ha filmato integralmente l’accaduto: i controllori, preso atto del fatto che il documento della ragazza non fosse più valido, l’hanno invitata rapidamente a scendere dal mezzo, non mancando di insistere un po’.

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

La Martani ha tacciato il fatto come vergognoso in quanto, a sua detta, i controllori dovevano valutare il giorno e non le ore che erano intercorse dalla scadenza del documento, ma le sue rimostranze non hanno sortito alcun effetto. Così i controllori l’ hanno comunque invitata a scendere alla fermata in cui si trovavano in quel momento, ovvero a Bologna, dove la donna non aveva prenotato alcuna stanza per trascorrere la notte, dunque mettendola in difficoltà.

Che ne pensate di questo evento? Ha ragione o è giusto che sia andata così? Ecco il video dell’accaduto: