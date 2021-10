Il calciatore ha festeggiato i suoi 29 anni in compagnia della sua amata famiglia: ecco il tenero scatto con Alice Campello e i tre figli.

Oltre che vantare una florida carriera, si può dire che Alvaro Morata ha avuto delle gran belle soddisfazioni dal punto i vista della vita privata. Il calciatore, infatti, è sposato da diversi anni con l’influencer Alice Campello e il loro amore ha dato vita a tre bellissimi maschietti: i piccoli Leonardo, Edoardo e Alessando, rispettivamente di tre, uno e tre anni.

La coppia non perde mai occasione di mostrare quanto sia solido il loro rapporto, postando spesso e volentieri momenti che, da sempre, fanno sognare i fan, spesso e volentieri anche in compagnia della “squadra di casa”. Anche oggi, proprio in occasione dei 29 anni del calciatore, è stata organizzata una festa di compleanno formato famiglia. Vi mostriamo i teneri scatti pubblicati dalla moglie di Morata che vanno un po’ a riassumere la magia di quel momento:

Mille palloncini, una torta scenica e tanto tanto amore: una famiglia così unita che farebbe invidia a chiunque! Con tutte le persone che Morata avrebbe potuto incontrare per l’occasione, ha scelto solo e soltanto il calore dei suoi affetti, un tesoro dal valore così grande, che non si può neanche stimare. Ci accodiamo ed auguriamo ad Alvaro Morata un sereno compleanno!

Vi piace questa famiglia?