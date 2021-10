Meadow Walker, figlia di Paul, è convolata a nozze e ha voluto che fosse Vin Diesel, amico intimo del padre, ad accompagnarla all’altare.

Sono passati ormai otto anni da quando la leggenda di “Fast&Farious” Paul Walker ci ha lasciati a causa di un grave incidente d’auto. Dunque è dal lassù che ha assistito ad uno dei giorni più importanti della vita di sua figlia Meadow: la modella, infatti è convolata a nozze con Louis Thornton-Allan sulle coste della Repubblica Dominicana.

La cerimonia è stata abbastanza intima e riservata, come affermato dalla modella e si è svolta esattamente come l’avevamo sempre sognata, ovvero, nella cornice di un piccolo raduno sul lungomare al tramonto. L’unica nota dolente, l’assenza di molte persone care e familiari per via di forti restrizioni relative ai viaggi.

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

Quel che però ha catturato l’attenzione del web, suscitando estrema commozione, è stata la presenza di un “invitato d’eccezione”: parliamo di Vin Diesel, protagonista di Fast&Furious insieme a Paul oltre che suo grande amico intimo. L’attore non ha però partecipato solo in quanto invitato: Diesel, infatti, in questa giornata così speciale, ha proprio accompagnato la sposa all’altare, probabilmente come il suo amato papà scomparso avrebbe desiderato.

Vi riportiamo qui alcuni scatti della cerimonia, dove si può vedere l’esatto momento in cui l’attore ha accompagnato la ragazza:

Vi hanno emozionato questi scatti?