La showgirl, tra mille dubbi, decide di chiudere la frequentazione col ragazzo per via delle dure parole di sua mamma Patrizia Mirigliani.

Numerosi colpi di scena a seguito degli avvenimenti dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip: un risvolto importante si è verificato in merito alla situazione “Miriana Trevisan–Nicola Pisu” dopo che il conduttore Alfonso Signorini ha rivelato quel che Patrizia Mirigliani, mamma del ragazzo, pensa del loro “rapporto speciale”. Ecco il post con le sue parole:

La famosa patron di Miss Italia ha rivelato di non essere favorevole alla relazione del figlio con la showgirl, in quanto ritiene che quest’ultima lo stia soltanto prendendo in giro. Alla luce di ciò, la Trevisan si è sentita estremamente ferita ed è addirittura arrivata a chiudere la frequentazione con Pisu.

Dopo essersi confrontati con gli altri inquilini della Casa, Miriana e Nicola si sono ritrovati in piscina e si sono scambiati una serie di riflessioni circa quanto accaduto. La showgirl voleva viversi il rapporto giorno per giorno, senza sbilanciarsi troppo: “Ti sta bene? Tu hai detto sì! Tu mi hai chiesto: vuoi andare a cena fuori? Io ho detto adesso sì ma tra due giorni non lo so!” ha affermato la showgirl a Nicola secondo quanto riportato da IsaeChia. Tuttavia, è stata molto male nel constatare l’opinione della Mirigliani: “Tua madre non ci crede (…) Ci sono rimasta malissimo da una donna che mi dice così” ha continuato

Nicola, di contro, ha affermato a sua discolpa (e della mamma): “Mia madre lo fa in protezione. Io non ho colpe”. Allora Miriana ha concluso: “Ho attrazione e dubbi sull’età. (…) Mi piacerebbe rimanere amici (…). Tra due giorni poi non lo so. Io sono decisa (…)”

Che ne pensate? Sarà una decisione definitiva quella della showgirl?