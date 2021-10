I due concorrenti sono stati ripresi mentre si scambiavano evidenti effusioni amorose prima di addormentarsi.

A quanto pare, Sophie Codegoni non ha le idee chiarissime per quanto riguarda i suoi sentimenti verso il coinquilino Gianmaria Antinolfi. Prima si è approcciata a lui con un gioco di sguardi e attrazione, poi ha negato tutto in una discussione con Soleil Sorge dicendo che tra di loro ci fosse solo amicizia. Addirittura aveva affermato davanti alle coinquiline Raffaella Fico e Francesca Cipriani che lui non fosse proprio il suo tipo. Però, qualcosa è cambiato.

Le telecamere spione della Casa del Grande Fratello Vip questa notte hanno puntato su Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi per diversi minuti, che sono stati beccati a letto insieme intenti a scambiarsi baci profondi, carezze e abbracci molto intimi. Ovviamente, tutto all’insaputa degli altri concorrenti. Siamo sicuri che i due nuovi “amanti” dovranno affrontare la questione davanti al pubblico nella diretta di domani sera: come introdurrà il discorso il conduttore Alfonso Signorini? Come risponderanno loro? Ma soprattutto, cosa avrà da dire a riguardo quella lingua biforcuta di Soleil Sorge, anche se probabilmente tutti quanti ne abbiamo una vaga idea?

In attesa della puntata di domani, guardate qui il video incriminante: