L’attrice ha scoperto di essere stata contagiata grazie a un tampone fatto prima di entrare sul set.

Nonostante la crisi pandemica mondiale causata dal Covid-19, stiamo ricominciando a vedere la luce in fondo al tunnel, ma non questo bisogna abbassare la guardia e per fortuna ci sono molti protocolli di sicurezza a riguardo. Sicuramente è di questa idea anche l’attrice Martina Colombari, che ha scoperto di essere positiva al virus dopo aver fatto un tampone per cominciare a lavorare sul set.

Non preoccupatevi, l’ex Miss Italia sta bene e ha i sintomi di una lieve forma influenzale. Ecco cosa scrive sul post di Instagram che ha pubblicato per comunicarci la notizia: “Mannaggia…. questo Covid è proprio st*****! Beccato! Ho fatto tampone prima di recarmi su un set. Per fortuna ho solo un lieve raffreddore e perdita dell’olfatto. Se non avessi fatto il vaccino sarebbe stato molto peggio!!!“. Adesso si trova in isolamento e per fortuna a prendersi cura di lei c’è l’affascinante marito Billy Costacurta, come racconta dalle sue stories.

A giudicare dalla foto postata, possiamo affermare che, Covid o non Covid, Martina Colombari sia sempre e comunque bellissima. Ecco il post di Instagram: