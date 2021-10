Tutto quello che vi siete persi sui gossip del weekend: dalla crisi fra Belen e Antonino Spinalbese alla notte di paura per i Ferragnez.

Ancora un altro weekend si è concluso all’insegna del gossip, nostrano ed internazionale, fra amori in crisi come quello che si vocifera fra la showgirl argentina Belen Rodriguez ed il suo giovane compagno l’hair stylist Antonio Spinalbese, fino agli sviluppi sulla vicenda sentimentale (ancora tutta da chiarire) fra Wanda Nara e Mauro Icardi passando per la notte travagliata che i Ferragnez hanno trascorso in ospedale.

Le news di gossip del weekend

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese sono davvero entrati in crisi? Nulla ancora di confermato ma pare che a lanciare l’allarme siano stati proprio i followers della coppia. Gli utenti social hanno infatti notato che da qualche tempo la showgirl argentina non postava più foto o stories insieme al suo compagno. I due sono da poco diventati genitori della piccola Luna Marì e in precedenza condividevamo spesso in rete momenti della loro vita da neogenitori.

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

Belen Rodriguez

Quello appena trascorso è stato un weekend decisamente impegnativo anche per Chiara Ferragni e Fedez. A raccontare la loro lunga notte in ospedale è stata proprio la fashion blogger che sui social ha rivelato di aver trascorso quasi 10 ore lì per un malessere che ha colpito la figlia Vittoria. Pare che la neonata avesse avuto febbre alta, problemi respiratori e disidratazione ma per fortuna dopo tutti gli accertamenti ed esami del caso, i Ferragnez e la piccola sono finalmente rientrati a casa.

Gli ultimi sviluppi che riguardano invece il triangolo sempre più complicato fra Wanda Nara, suo marito Mauro Icardi e la modella Maria Eugenia China Suarez vedono come protagonista questa volta uno scatto social super bollente della moglie del calciatore. Wanda Nara si è infatti mostrata su Instagram senza veli e sotto la doccia, sarà forse una provocazione per lo sportivo argentino?

Lorella Boccia ha dato alla luce la sua primogenita nata dall’unione con il marito, Niccolò Presta. La bambina si chiama Luce Althea e su Instagram la ballerina ha raccontato di aver avuto un travaglio piuttosto lungo.

Teresa Langella ha denunciato a sorpresa e sui social di aver subito delle molestie in passato da parte di un medico chirurgo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto condividere la sua esperienza per essere d’aiuto a chi non trova il coraggio di denunciare.

La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip si è conclusa con l’eliminazione di Raffaella Fico e l’ingresso a sorpresa di Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani. il giovane resterà nella casa per qualche giorno ed al televoto questa settimana sono finite: Ainett, Carmen e Soleil.

L’ex Miss Italia Martina Colombari ha invece annunciato sui social di essere positiva al Corona Virus nonostante fosse completamente vaccinata. Per fortuna come la stessa showgirl ha raccontato ai followers di avere solamente un lieve raffreddore e la perdita dell’olfatto.

Daniela Martani è stata cacciata dal treno su cui viaggiava, il motivo? La concorrente della nona edizione del Grande Fratello aveva il Green Pass scaduto.

Vin Diesel ha accompagnato all’altare la figlia di Paul Walker, l’ amico e l’attore scomparso in un tragico incidente mortale.