Il gieffino svela alcuni retroscena scioccanti del Grande Fratello Vip sino ad ora sconosciuti.

Stando alle dichiarazioni dell’attore Alex Belli, il paparazzo Fabrizio Corona sarebbe il vero regista dietro le quinte di ciò che accade all’interno della Casa più spiata d’Italia. L’attore ha avuto infatti qualcosa da confessare davanti al coinquilino Manuel Bortuzzo riguardo la relazione tra Francesca Cipriani ed il fidanzato Alessandro Rossi, coinquilino provvisorio.

L’imprenditore ha varcato infatti la Porta Rossa qualche giorno fa, in accordo con la produzione per fare una sorpresa alla concorrente Francesca Cipriani, che è andata ovviamente su di giri, e dovrebbe già uscire durante la puntata di domani sera in diretta. Ma ecco come sarebbe nato il loro rapporto, secondo le parole di Alex Belli riportate da Bigodino: “Alessandro non starà qua solo un giorno, me lo aveva detto Ciccio Pasticcio, perché li ha fatti conoscere Ciccio Pasticcio, lo sai? Hai presente di chi stiamo parlando?“.

Ci si chiederebbe giustamente chi sia questo Ciccio Pasticcio, ma la risposta arriva subito dal web: stanno infatti circolando delle foto dove si vedono Alessandro Rossi e Fabrizio Corona passare il tempo insieme, da buoni amici. È stato quindi l’ex paparazzo a combinare l’incontro tra l’imprenditore romagnolo e la showgirl e a orchestrare il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia? Sarà difficile ottenere nuove informazioni a riguardo, soprattutto da parte del conduttore…