Durante la diretta di venerdì sera c’è stato un momento molto difficile tra l’illusionista e la soubrette.

I teatrini sono ormai un appuntamento fisso nella Casa del Grande Fratello Vip, in particolar modo quando c’è di mezzo Francesca Cipriani. Difatti il conduttore Alfonso Signorini ha voluto appositamente accendere la miccia per scatenare il putiferio: ha invitato la showgirl a verificare se il coinquilino Giucas Casella avesse un parrucchino o se i capelli fossero realmente i suoi. Nessuno si aspettava quello che stava per accadere.

Chiaramente, Francesca Cipriani non si è fatta pregare e si è fiondata sul povero illusionista, tentando di strappargli (nuovamente) i capelli. Lui ha ribadito esasperato che la chioma fosse naturale e, infastidito dall’ingombro della coinquilina, le ha sbraitato contro: “Pesi troppo, togliti!”. Apriti cielo. L’ex Pupa non ci ha visto più e offesa gli ha rifilato un bel ceffone, con lo stupore degli opinionisti e del conduttore in studio. Sonia Bruganelli la difende: “Ha fatto bene, le ha detto che pesa troppo“, mentre il conduttore la rimprovera: “Ma Francesca non è Alessandro! Ma sei posseduta?“. I dialoghi sono riportati dal sito Bigodino.

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

In ogni caso, a quanto pare quest’anno all’interno della Casa più spiata d’Italia vanno di moda gli insulti razzisti, i ceffoni e le discriminazioni sul fisico. E chissà che altro ancora…