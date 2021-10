Momenti di panico per i Ferragnez a causa di un malessere della figlia: la famiglia ha trascorso tutta la notte in ospedale per accertamenti.

Questa notte è stata piena di paura e apprensione per Chiara Ferragni e suo marito Fedez: l’influencer, come sempre molto assidua nell’aggiornare i suoi followers, ha raccontato di aver trascorso tutta la notte in ospedale per via della piccola Vittoria.

La neonata stava soffrendo di febbre alta, problemi respiratori e disidratazione e, per questo motivo, i Ferragnez non hanno esitato a trascorrere tutto il tempo necessario all’ospedale per indagare al massimo sulla sua condizione. Poco tempo fa, l’influncer ha pubblicato delle IG Stories in cui ha spiegato cosa stava accadendo. Isa e Chia riporta le sue parole: “Siamo tornati da 40 minuti dall’ospedale, eravamo lì perchè tutta la notte Vitto ha dormito male, non riusciva a dormire, era un po’ disidratata, aveva la febbre, tanta tosse, non respirava bene, era un po’ intasata. le hanno fatto tutti i controlli, una flebo per idratarla e adesso la teniamo sotto osservazione” ha dichiarato.

In seguito, la Ferragni ha pubblicato un post mostrando le foto della piccola in ospedale, rassicurando il suo seguito che adesso la situazione è molto migliorata: “Dopo 10 ore all’ospedale e aver fatto tutti gli esami, siamo tornati a casa e lei sta meglio” ha dichiarato. Ecco qui il post:

Auguriamo alla piccola Vittoria di rimettersi al più presto!