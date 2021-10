Mentre Luca Onestini e Cristina Porta vivono dell’ intimità sotto le coperte a “Secret Story”, la ex di lui Ivana Mrazova dice la sua.

La storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova al Grande Fratello Vip ha appassionato un sacco di telespettatori sin da subito, tuttavia, dopo un paio d’anni, si è conclusa, non costellata da qualche piccola polemica.

I due ragazzi però hanno proseguito le loro vite, seguendo i loro obiettivi: Luca, ad esempio, intanto ha continuato a studiare all’università e ha preso parte di recente ad un reality show spagnolo chiamato “Secret Story“, dove, tra l’altro, ha conosciuto la sua nuova attuale fiamma, la giornalista Cristina Porta. Trai due si è instaurato subito un bel feeling, tant’è che non sono mancate subito forti effusioni e baci appassionati.

La scorsa notte è stata decisiva per i due ragazzi, i quali si sono messi insieme sotto le coperte e hanno iniziato a toccarsi ed accarezzarsi, dimenandosi non poco: tutto sotto all’obiettivo delle telecamere, tant’è che è difficile non farsi un’idea di cosa possa essere accaduto.

Questo episodio abbastanza esplicito ha molto turbato i fan della ormai ex coppia Onestini-Mrazova, tant’è che hanno sollecitato la ragazza ad esprimersi, mandandole immagini di quel momento. Ivana, scocciata, ha postato una IG Stories in cui ha chiarito ogni dubbio sulla questione: “Visto che siete in tanti ormai che continuate a mandarmi delle cose davvero imbarazzanti, che tra l’altro non mi riguardano più, volevo chiedere gentilmente se potete smettere perché non mi interessano” ha dichiarato.

Che ne pensate della sua reazione?