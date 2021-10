La showgirl ha ricevuto l’amara sorpresa dopo essere stata chiamata in studio dal conduttore Alfonso Signorini.

Il gruppo degli inquilini più spiati d’Italia mano mano si sta sfoltendo e ieri è toccato a Raffaella Fico, modella e showgirl, abbandonare la Casa degli studi di Cinecittà. Tra l’altro, sottolineiamo, è la prima concorrente donna di questa edizione del Grande Fratello Vip ad essere eliminata, come puntualizza in diretta il conduttore Alfonso Signorini.

Ma quali sono stati gli ultimi momenti vissuti da Raffaella Fico prima di uscire dal reality show? Ovviamente, c’è stato il tempo per un ultimo litigio con la pungente Soleil Sorge, che ha subito gioito dell’eliminazione della coinquilina: “Sarei falsa se mi mostrassi triste in questo caso”. La controrisposta di Raffaella Fico non si è fatta attendere: “Alla fine è venuta fuori la persona che sei, falsa e cattiva. Non hai nulla da raccontare nella tua vita, io sì!“. Poi il saluto con gli altri concorrenti, decisamente più pacifico.

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

Una volta varcata la Porta Rossa, Raffaella Fico può lasciarsi alle spalle i momenti di astio appena vissuti per ricevere una sorpresa speciale: un disegno della sua piccola Pia, dove vediamo mamma e figlia insieme dentro una casetta. Ovviamente le emozioni sono molto forti per la modella, che si commuove. Poco dopo, la vediamo in studio insieme al conduttore, dove riceve la conferma della sua eliminazione. Commenta poco prima di ricevere il verdetto: “Sono felice se esco, ma se dovessi rientrare ne approfitterei per sorridere a quella vipera di Soleil“.

Ecco lo scontro con Soleil Sorge