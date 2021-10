Il giovane atleta si emoziona quando gli viene data la possibilità di suonare il pianoforte in diretta.

Chi conosce bene Manuel Bortuzzo sa che il ragazzo, oltre ad essere un eccellente sportivo, è anche un appassionato di musica. Per questo, la produzione del Grande Fratello Vip, ha deciso di regalargli un momento speciale durante la diretta di ieri sera.

Alfonso Signorini ad un certo punto invita il concorrente a recarsi nella Barca, dove trova qualcosa di misterioso coperto da un elegante telo blu. Una volta tolto il telo, il giovane Manuel Bortuzzo trova un bellissimo pianoforte. Sale subito l’emozione e visibilmente commosso dice: “È un mese e mezzo che non suono“, per poi avvicinarsi allo strumento e prendere posizione. Il conduttore gli fa un altro invito: “Suona qualcosa per noi, dai! Sono tanto contento che ti sia arrivato il piano“, e il concorrente risponde “Ci penso io“.

Dopo qualche secondo, arrivano le emozionanti note di River Flows in You dell’artista asiatico Yiruma, brano tra l’altro divenuto celebre come colonna sonora della saga cinematografica di Twilight. Anche gli altri concorrenti nella Casa sembrano estasiati dalla bravura del concorrente a suonare, in particolar modo Lulù Selassiè. Infine, arriva l’applauso sentito anche da parte del pubblico.

Ecco il video di Manuel: