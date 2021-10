Secondo l’influencer Deianira Marzano, la showgirl si frequenterebbe con un uomo di nome Vito Fiusco.

Non serve un occhio esperto per notare che la relazione tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu all’interno del Grande Fratello Vip non stia avendo il via. Ma, mentre pensavamo che semplicemente i due concorrenti non fossero compatibili, soprattutto per la differenza di età, la motivazione potrebbe essere un’altra.

Pare infatti che Miriana Trevisan frequentasse un altro uomo prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Si chiama Vito Fiusco e la showgirl nell’ultima puntata ha dichiarato a riguardo: “In questo momento frequento una persona, però è una storia che è rimandata a dopo perché è troppo poco tempo. E poi vi racconterò. Ho avuto una vicissitudine… Per cui è una cosa molto lenta. Troppo fresca“. Chissà come ha reagito Nicola Pisu, che prende un altro palo.

Sono pervenute delle foto di Miriana Trevisan e Vito Fiusco insieme al ristorante questa estate e le commenta l’influencer Deianira Marzano, come riportato su Bigodino: “Questa estate mi è arrivata una segnalazione sulla Trevisan dove mi dicevano che stava con questa persona. Però, poi, qualcuno mi ha scritto: “No, sono amici”. Però, certo, questa foto che mi hanno mandato ora non mi sembra proprio una foto da amici. Tra l’altro questo fantomatico fidanzato, già pare si frequenti con un’altra che già è stata in TV. Ci tenevo ad approfondire e ho deciso di contattare Vito, che tra l’altro non sapevo di conoscere. Mi ha spiegato, è stato molto carino, che con Miriana ha avuto una appassionata storia d’amore, ma soprattutto di amicizia”.

Insomma, è amore o amicizia? Voi cosa ne pensate?