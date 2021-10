L’influencer ha pubblicato pochi minuti fa una storia insieme al marito Fedez per raccontare che la piccola è fuori pericolo.

Come vi abbiamo già raccontato, ieri sera ci sono stati forti momenti di tensione per Chiara Ferragni ed il marito Fedez, che hanno portato urgentemente la piccola Vittoria in ospedale perché non stava bene. La neonata infatti non riusciva a dormire, aveva la febbre alta ed era fortemente disidratata. I Ferragnez ci hanno tenuti aggiornati tutta la notte e dopo circa 10 ore di ricovero ci hanno detto che la bambina dava segni di miglioramento.

Fortunatamente, pochi minuti fa ci è pervenuta dalle storie di Instagram di Chiara Ferragni una buona notizia, ossia la conferma che la bambina sta bene: “La Vitto sta meglio, per fortuna“. Dietro di lei c’è Fedez che cerca di sollevare il morale e sdrammatizzare: “Ah che giornata, ho una voce fantastica non sentite? Ciao guys. Anzi hi guys!”.

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

Entrambi sorridono, sicuramente sollevati dal responso positivo dei medici. Tuttavia, hanno comprensibilmente le occhiaie e sono provati dall’accaduto, nessun genitore vorrebbe vedere il proprio figlio stare male. Ora che il peggio è passato, possiamo augurare una pronta ripresa alla piccola Vittoria e al resto della famiglia.

Qui potete visualizzare la storia. Ricordate che avete solo 24 ore di tempo prima che si cancelli!