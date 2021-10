Per la coppia si tratta dell’ultimo anniversario prima del loro matrimonio: lo scatto del bacio arriva sui social.

Gianmarco Tamberi, atleta olimpico che ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Tokyo per il salto in alto, ha festeggiato pochi giorni fa l’ultimo anniversario di fidanzamento con la compagna Chiara Bontempi e ha postato un tenero scatto dell’occasione sui social, mentre si scambiano un bacio e lei tiene in mano un bellissimo mazzo di rose rosse.

Ma perché è l’ultimo anniversario? State tranquilli la coppia non ha intenzione di separarsi, anzi tutt’altro: il prossimo anno diventeranno ufficialmente marito e moglie. Ecco infatti cosa scrive Gianmarco Tamberi nella didascalia sul post di Instagram: “Dal 20.10.2009 al 20.10.2021 insieme…..Per 12 anni ogni singolo giorno ho scelto te a chiunque altro. Ultimo anniversario da fidanzati, da anno prossimo si fa sul serio dicono. Chi vuole venire al matrimonio?!?!?“.

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

Anche Chiara Bontempi sul suo profilo posta una serie di scatti dove fa vedere la romantica sorpresa che ha organizzato per il fidanzato, e commenta: “Ti ho aspettato fino alle 3.30 di notte per festeggiare insieme.. dopo 12 anni continua a battermi forte il cuore, ho sempre e dico sempre voglia di sentirti, vederti, condividere tutto. Sei la mia persona. Non ho alcun dubbio! Buon anniversario amore mio infinito“.

Auguriamo alla coppia tanta felicità! Ecco il post su Instagram