Sul web la foto della modella mascherata in vista della festa più tenebrosa e creativa dell’anno.

Halloween è sempre più vicino e le celebrities non mancano di sfoggiare i loro costumi. Poi si sa, in America c’è decisamente una licenza creativa maggiore sul personaggio da interpretare. Non solo mostri dell’orrore, ma anche altri personaggi di fantasia di libri e film, vips, animali e chi più ne ha più ne metta. Questa volta sotto i riflettori abbiamo Hailey Bieber, nipote dell’attore Alec Baldwin e moglie del cantautore Justin Bieber. Ma quale maschera avrà mai scelto la giovane modella? Scopriamolo insieme!

Ce lo rivela Chi su un post di Instagram: vediamo Hailey Bieber indossare un abito bianco, seducente e scintillante, adornata da bracciali dorati e una corona regale fatta di pietre marine. In più, il trucco è decisamente mozzafiato e teatrale, stesso discorso per le unghie: entrambi sul tono del verde scuro. Non ci sono dubbi: si tratta di Anfrite, divinità marina della mitologia greca, consorte di Poseidone e madre di Tritone. Dite che Justin Bieber per accompagnarla si travestirà da Dio del Mare?

Non abbiamo notizie a riguardo, sappiamo solo che Hailey Bieber con questo costume è bellissima e il personaggio sembra rispecchiarla moltissimo, soprattutto per l’eleganza e la regalità. Ecco il post su Instagram: